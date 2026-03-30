Волгоградца задержали за расправу над гостем

В подъезде одного из домов по улице Жолудева в Волгограде обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти, сообщает пресс-служба областного управления СК России.
Возбуждено уголовное дело об убийстве. Под подозрение попал жилец этого же дома.
По данным следствия, к женщине пришел бывший муж. Однако в квартиру она его не пустила. Тогда он отправился к соседу, с которым стал распивать спиртное.
В какой-то момент между мужчинами произошел конфликт. В ходе ссоры хозяин нанес гостю удар кухонным ножом в шею. Пострадавший попытался уйти, но скончался в подъезде.
Подозреваемый задержан, его поместили под стражу.