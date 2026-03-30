В Аргентине произошла стрельба в школе, есть пострадавшие

В Аргентине 15-летний школьник открыл стрельбу на территории учебного заведения. В результате трагедии погиб один учащийся, еще несколько человек получили ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал TN.
По данным TN, инцидент произошел утром в педагогической школе имени Мариано Морено города Сан-Кристобаль во время традиционной церемонии поднятия флага. Как уточнили очевидцы и представители муниципальных властей, нападавший пронес дробовик в здание школы, спрятав его в гитарном футляре. Жертвой стрельбы стал 13-летний подросток, а еще двое учащихся в возрасте от 13 до 15 лет получили ранения.
Благодаря обезоружившему агрессора сотруднику школы большего числа жертв удалось избежать. Нападавший был задержан прибывшими на место сотрудниками полиции.
В Сан-Кристобаль прибыл губернатор провинции Санта-Фе Максимилиано Пулларо, который сообщил о направлении в город профильных специалистов для поддержки семей пострадавших и оказания помощи.