В Аргентине произошла стрельба в школе, есть пострадавшие

По данным TN, инцидент произошел утром в педагогической школе имени Мариано Морено города Сан-Кристобаль во время традиционной церемонии поднятия флага. Как уточнили очевидцы и представители муниципальных властей, нападавший пронес дробовик в здание школы, спрятав его в гитарном футляре. Жертвой стрельбы стал 13-летний подросток, а еще двое учащихся в возрасте от 13 до 15 лет получили ранения.