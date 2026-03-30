Двое белорусов получили в сумме 50 лет лишения свободы — вот за что

В суде прокуратура Могилевской области поддержала государственное обвинение в отношении 48-летнего и 58-летнего жителей Бобруйска, которыми в 2004—2005 года была совершена серия особо тяжких преступлений.
Удалось установить, что один из фигурантов в декабре 2004 года совершил покушение на жизнь бывшего сотрудника органов внутренних дел. Преступник вместе с подельником на протяжении некоторого времени следили за потерпевшим, подготавливали пути ухода. А затем в ночное время напали на жертву в подъезде, выстрелив не менее шести раз из огнестрельного оружия.
«Благодаря тому, что потерпевший оказал активное сопротивление нападавшим и угрожал применить имевшееся при нем оружие, умысел на его убийство достигнут не был», — отметили в ведомстве.
В середине февраля 2005 года в Минске обвиняемые под предлогом продажи лома цветных металлов убили мужчину, которые занимался их скупкой. Один из фигурантов выстрелил в потерпевшего не менее шести раз из пистолета с глушителем, второй нанес несколько ударов ножом. Преступники украли принадлежавшие предпринимателю деньги и имущество.
Через десять дней, но уже в Бобруйске, фигурантами было совершено разбойное нападение не мужчину, который занимался обменом валют. Обвиняемые пытались застрелить его из револьвера с глушителем. Несмотря на тяжелые огнестрельные ранения мужчина активно сопротивлялся, и прохожие, которые были рядом, оказали ему первую помощь, а также попытались задержать обвиняемых.
«Длительное время преступления оставались нераскрытыми, при этом бобруйчане попадали в поле зрения правоохранительных органов», — обратили внимание в прокуратуре.
В 2025 году один из фигурантов, который отбывал наказание за ранее совершенное убийство двух женщин, явился с повинной и подробно рассказал о своей причастности к совершению особо тяжких преступлений. Что касается второго обвиняемого, то он всячески открещивался и не признал вину даже во время судебного заседания.
Фигурантам на основании части 2 статьи 205 Уголовного кодекса, части 3 статьи 207 УК, части 1 статьи 14 УК, подпунктам 12, 15, 16 части 2 статьи 139 УК, а также подпунктам 15 и 16 части 2 статьи 139 УК по совокупности преступлений было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет каждому с отбыванием в исправительной колонии в условиях строгого режима.