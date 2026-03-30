Прокуратура: директора фирмы будут судить за гибель экскаваторщика при сносе здания

«В ходе расследования установлено, что в марте 2025 года директор ООО “Кураж Плюс” не удостоверившись, что подчиненный работник прошел обучение требованиям охраны труда, допустил его к выполнению демонтажных работ с использованием экскаватора на территории бывшей фабрики по ул. Тенистая аллея в Калининграде. Во время выполнения работ произошло обрушение трубы дымохода на кабину экскаватора. От полученных телесных повреждений 40-летний рабочий скончался на месте происшествия», — отмечает прокуратура.