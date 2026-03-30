В Екатеринбурге мошенники заманивают горожан в мэрию под предлогом награды

В Екатеринбурге активизировались телефонные мошенники. Они звонят жителям уральской столицы и обещают награды. При этом, получить их жители якобы должны в мэрии. Об этом сообщает канал «Екатеринбург. Главное», который считается близким к администрации.
— Называют даже номер кабинета, куда людям нужно явиться. Разумеется, в обмен требуют чувствительную персональную информацию, — сказано в сообщении.
Аферисты, таким образом, пытаются обмануть горожан и получить доступ к их персональным данным. Также они намереваются завладеть данными о банковских приложениях и счетах.
Напомним, ранее дропперы в Екатеринбурге похитили 500 тысяч рублей у пенсионерки. Мошенники заставили доверчивую пенсионерку перевести крупную сумму на счет незнакомого бизнесмена.