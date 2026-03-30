Тело крохи лежало на дороге. В жутком ДТП разбилась семья из трёх человек

«Да упокой Господь погибших. Увидел груду металла и тела, но дороге — аж дрожь пробежала. До сих пор перед глазами тело малыша», — рассказал rostov.aif.ru очевидец последствий жуткого ДТП на трассе «Ростов — Ставрополь» Максим Майборода. В тот день он возвращался с семьёй из деревни и, как и сотни других водителей, стоял в пробке, образовавшейся после аварии.
Трагедия унесла жизни трёх человек, среди которых маленький ребёнок. Подробности — в материале rostov.aif.ru.
«Называют дорогой смерти».
Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ростовской области, в вечернее время на 29-м километре автомобильной дороги «Ростов — Ставрополь» произошла авария с участием автомобилей Skoda Octavia, Toyota Camry и грузовика «КамАЗ». Когда случилось ДТП, на улице уже стемнело. По предварительным данным, водитель Skoda Octavia выехал на встречную полосу и столкнулся с «КамАЗом», после чего легковушка врезалась в попутную Toyota Camry.
В результате столкновения 39-летний водитель Skoda Octavia и пассажиры: женщина 38 лет и трёхлетний ребёнок, скончались на месте до приезда скорой помощи. 46-летний водитель «КамАЗа» был доставлен в больницу. Пресс-служба прокуратуры Ростовской области сообщила о проведении проверки в связи с ДТП.
На кадрах с места трагедии видно, что иномарка сильно повреждена, от машины осталась только искореженная груда металла. «КамАЗ» лежит на боку. Повсюду разбросаны осколки. Перевернулся ли грузовик от того, что в него врезалась легковушка, пока неизвестно. Возможно это произошло тогда, когда водитель пытался уйти от столкновения.
«Когда я остановился и подошёл ближе, чтобы понять, можно ли проехать дальше, передо мной открылась картина, которую не пожелаешь увидеть никому: искорёженный металл, разбитая машина. Я думал, что тела уже убрали, но вдалеке заметил силуэты. А рядом — сначала подумал: может, вещи из багажника вылетели. Оказалось — ребёнок. До сих пор не могу подобрать слов: дрожь по телу, этот образ стоит перед глазами. Наверное, никогда его не забуду», — рассказал rostov.aif.ru. Максим Майборода.
Он уточнил, что ездит по этому маршруту регулярно — примерно дважды в месяц. Его родители живут в станице Егорлыкской. Путешествует мужчина обычно с женой и двумя детьми. Этот участок дороги, по его словам, всегда опасный.
«Его называют дорогой смерти», — рассказал Максим.
Он поделился, что после увиденного не мог спокойно ждать в пробке, сел в машину, развернулся и поехал обратно через Кагальницкую на Новобатайск — в обход по трассе на Краснодар. А потом не мог заснуть полночи — так его потрясло жуткое ДТП.
Как гоночная трасса.
Жители региона, регулярно ездящие по трассе «Ростов — Ставрополь», поделились своими наблюдениями о ситуации на этом участке дороги.
Водитель с сороколетним стажем Сергей С. рассказал корреспонденту rostov.aif.ru, что трасса «Ростов—Ставрополь», всегда была довольно загруженой.
«Между двух больших городов поток машин постоянно увеличивается, а дорога не становится шире», — отметил Сергей.
Также он подчеркнул, что за последние годы ритм жизни значительно ускорился. Люди постоянно куда-то спешат.
«Водители стали вести себя более более агрессивно, самоуверенно. Идут на обгон, думают, что успеют», — рассказал Сергей.
Ещё одна местная жительница Ангелина Зиборова тоже назвала ситуацию на этом участке дороги опасной.
«В три ряда постоянно едут, обгоняют, на встречку выезжают и ещё моргают, чтоб встречная на своей полосе тормозила. Вообще нормой считается на этой трассе. А потом — горе-то какое!» — написала женщина.
Некоторые сравнивали участок от станицы Егорлыкской до Батайского кольца с гоночной трассой.
Точные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняют правоохранительные органы, но три жизни уже не вернуть.
Редакция rostov.aif.ru выражает соболезнования родственникам погибших.