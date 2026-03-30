Тело крохи лежало на дороге. В жутком ДТП разбилась семья из трёх человек

«Когда я остановился и подошёл ближе, чтобы понять, можно ли проехать дальше, передо мной открылась картина, которую не пожелаешь увидеть никому: искорёженный металл, разбитая машина. Я думал, что тела уже убрали, но вдалеке заметил силуэты. А рядом — сначала подумал: может, вещи из багажника вылетели. Оказалось — ребёнок. До сих пор не могу подобрать слов: дрожь по телу, этот образ стоит перед глазами. Наверное, никогда его не забуду», — рассказал rostov.aif.ru. Максим Майборода.