Под Воронежем четырех полицейских будут судить за сфабрикованное дело

Стражи порядка намеренно дали лживые показания.

Источник: Комсомольская правда

По данным следствия, в феврале 2024 года четверо полицейских решили улучшить личные показатели работы и статистику раскрытия тяжких преступлений. Для этого они сфабриковали итоги расследования в отношении одного из местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба Новоусманского райсуда.

Двое стражей порядка дали заведомо ложные свидетельские показания, чтобы выдвинуть против мужчины обвинение в коррупции. 21апреля состоится первое слушание в отношении заместителя начальника отдела МВД по Верхнехавскому району, двух оперативников и участкового. Их обвиняют в совершении преступлений по п. «в», «г», «е» ч. 3 ст. 286, ч. 1 и ч. 4 ст. 303 и ч. 2 ст. 307 УК РФ.