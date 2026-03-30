В аэропорту Нижнего Новгорода сожгли 61 кг контрабандного меда и молока

В международном аэропорту Нижнего Новгорода (Стригино) специалисты Россельхознадзора выявили 47 случаев незаконного ввоза подконтрольной продукции с начала 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл. Всего за первый квартал ветеринарный контроль прошли 241 международный авиарейс.
В ходе досмотра багажа и ручной клади инспекторы изъяли более 61 кг меда и молочной продукции. Грузы перемещались без необходимых ветеринарных документов и заводской маркировки, а в ряде случаев ввоз был запрещен из-за неблагоприятной эпизоотической обстановки в странах-отправлениях. Вся задержанная продукция была уничтожена комиссионно методом сжигания.
Ведомство напоминает, что ввоз продуктов животного происхождения физическими лицами через государственную границу допускается только при наличии ветеринарных сертификатов от компетентных органов страны-экспортера. Нарушение этих правил влечет за собой административную ответственность. Контроль в воздушном пункте пропуска в текущем году был усилен для предотвращения заноса опасных заболеваний на территорию региона.
Ранее сообщалось, что 16 кг сухофруктов изъяли и сожгли нижегородском аэропорту.