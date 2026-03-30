В аэропорту Нижнего Новгорода сожгли 61 кг контрабандного меда и молока

Ведомство напоминает, что ввоз продуктов животного происхождения физическими лицами через государственную границу допускается только при наличии ветеринарных сертификатов от компетентных органов страны-экспортера. Нарушение этих правил влечет за собой административную ответственность. Контроль в воздушном пункте пропуска в текущем году был усилен для предотвращения заноса опасных заболеваний на территорию региона.