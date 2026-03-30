Жительница Волгограда получила срок за истязание и жестокое обращение с детьми

В Волгограде суд вынес приговор местной жительнице, которую признали виновной в истязании своих малолетних детей и неисполнении родительских обязанностей.
Расследование и суд установили, что у осужденной было четверо малолетних детей, младшему из которых на момент совершения преступлений исполнилось всего 9 месяцев. Долгое время мать не выполняла свои родительские обязанности, не заботилась о физическом и психическом состоянии детей, игнорировала их потребности. Она вела аморальный образ жизни и злоупотребляла алкоголем.
Кроме того, женщина регулярно оставляла детей без присмотра, еды и должного ухода. Она грубо нарушала их режим дня, лишала средств гигиены и своевременной медицинской помощи. Известно, что мать не раз наносила детям побои, подвергая их здоровье и жизнь опасности. Судебно-медицинские экспертизы подтвердили множественные телесные повреждения у малолетних потерпевших.
Суд приговорил виновную к трем годам и семи месяцам лишения свободы. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима.