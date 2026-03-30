В аэропорту Кишинева у женщины изъяли незадекларированные 30 тысяч евро: Валюта была спрятана среди личных вещей

Таможенники и пограничники пресекли попытку незаконного вывоза валюты из Молдовы: 24-летняя иностранка пыталась провезти незадекларированные 30 000 евро в чемодане. Деньги обнаружили в ходе проверки багажа пассажиров, вылетающих рейсом Кишинев — Дортмунд.
Валюта была спрятана среди личных вещей внутри одежды. Несмотря на попытку скрыть наличность, совместная проверка сотрудников таможенного поста и Пограничной полиции выявила нарушение правил перевозки средств через границу.
Согласно законодательству, всю сумму у пассажирки изъяли. Сейчас расследованием инцидента занимается Управление уголовного преследования Таможенной службы. Правоохранителям предстоит выяснить происхождение денег и мотивы их скрытого вывоза.
