Мошенники пытались похитить у тульского фермера 50 миллионов рублей

В Тульской области сотрудники ФСБ и МВД предотвратили крупное мошенничество, жертвой которого едва не стал местный фермер. Злоумышленники пытались выманить у 51-летнего мужчины 50 миллионов рублей под предлогом спасения от уголовного преследования. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
По данным следствия, неизвестные по телефону представились сотрудниками правоохранительных органов и обвинили жителя Куркинского района в финансировании противоправной деятельности. Чтобы избежать ответственности, аферисты убедили фермера «задекларировать» все имеющиеся у него наличные средства. Мужчина поверил звонившим и собрал свои сбережения на общую сумму 50 миллионов рублей. Однако в последний момент он заподозрил обман и обратился в правоохранительные органы.
Дальнейшие события происходили под контролем оперативников УФСБ. Передача денег была назначена на парковке одного из торговых центров Тулы, и в момент получения сумки с наличностью силовики задержали двоих курьеров с поличным. Ими оказались 22-летний житель Москвы и его 19-летняя знакомая из подмосковного Домодедово.
На допросе молодые люди признались, что нашли подработку курьерами в интернете. По указанию анонимного куратора они приехали в Тулу, чтобы забрать деньги у жертвы и перевести их на указанные счета.
Москвич отправлен в СИЗО, а его сообщница помещена под домашний арест. В рамках следствия по возбужденному следственным управлением УМВД России по городу Туле уголовному делу устанавливаются организаторы преступной схемы.