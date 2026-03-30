Мошенники пытались похитить у тульского фермера 50 миллионов рублей

Житель Тульской области едва не отдал телефонным мошенникам 50 миллионов рублей. Аферисты запугали фермера уголовным делом и заставили «задекларировать» наличные. Однако на встречу с курьерами вместе с жертвой пришли оперативники ФСБ.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Тульской области сотрудники ФСБ и МВД предотвратили крупное мошенничество, жертвой которого едва не стал местный фермер. Злоумышленники пытались выманить у 51-летнего мужчины 50 миллионов рублей под предлогом спасения от уголовного преследования. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По данным следствия, неизвестные по телефону представились сотрудниками правоохранительных органов и обвинили жителя Куркинского района в финансировании противоправной деятельности. Чтобы избежать ответственности, аферисты убедили фермера «задекларировать» все имеющиеся у него наличные средства. Мужчина поверил звонившим и собрал свои сбережения на общую сумму 50 миллионов рублей. Однако в последний момент он заподозрил обман и обратился в правоохранительные органы.

Дальнейшие события происходили под контролем оперативников УФСБ. Передача денег была назначена на парковке одного из торговых центров Тулы, и в момент получения сумки с наличностью силовики задержали двоих курьеров с поличным. Ими оказались 22-летний житель Москвы и его 19-летняя знакомая из подмосковного Домодедово.

На допросе молодые люди признались, что нашли подработку курьерами в интернете. По указанию анонимного куратора они приехали в Тулу, чтобы забрать деньги у жертвы и перевести их на указанные счета.

Москвич отправлен в СИЗО, а его сообщница помещена под домашний арест. В рамках следствия по возбужденному следственным управлением УМВД России по городу Туле уголовному делу устанавливаются организаторы преступной схемы.