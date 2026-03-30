Мошенники пытались похитить у тульского фермера 50 миллионов рублей

По данным следствия, неизвестные по телефону представились сотрудниками правоохранительных органов и обвинили жителя Куркинского района в финансировании противоправной деятельности. Чтобы избежать ответственности, аферисты убедили фермера «задекларировать» все имеющиеся у него наличные средства. Мужчина поверил звонившим и собрал свои сбережения на общую сумму 50 миллионов рублей. Однако в последний момент он заподозрил обман и обратился в правоохранительные органы.