В Казани поймали подростка-питбайкера, устроившего погоню с ДПС

Питбайкер попытался скрыться и направился по улице Гареева в сторону выезда из города. Остановить его удалось на 12-м километре автодороги Казань — Оренбург. За рулем оказался 17-летний житель Лаишевского района.
В отношении несовершеннолетнего составлено 10 административных протоколов. Среди нарушений — три эпизода проезда на запрещающий сигнал светофора, два выезда на встречную полосу, управление транспортом без прав, неповиновение полиции и отсутствие страховки.
Питбайк изъят и помещен на специализированную стоянку.