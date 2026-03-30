Депутат Кулеш сообщил, когда и почему возобновятся поиски Усольцевых

Поиски пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых возобновятся в начале мая. Об этом сообщил aif.ru депутат Законодательного собрания региона Алексей Кулеш.

По словам парламентария, недавно он связывался с представителями волонтерских организаций.

«В начале мая планируется выезд на поиски: как раз в это время начнет сходить снег, и будет возможность с помощью дронов и визуального обследования еще раз осмотреть район пропажи семьи», — пояснил Кулеш.

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной бесследно исчезли под Красноярском 28 сентября прошлого года. Семья отправилась в туристический поход в тайгу и перестала выходить на связь.

После этого высказывались самые разные версии их таинственного исчезновения, в том числе версия побега за границу. В Следственном комитете основной версией пропажи считают несчастный случай.