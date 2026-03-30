В Воронеже шестерых участников преступного сообщества отправили в колонию

Железнодорожный районный суд Воронежа установил, что с февраля 2019 года по июнь 2021 года шестеро участников преступного сообщества распространяли на территории города метилэфедрон и мефедрон. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
При задержании у них изъяли 2,7 килограмма наркотических средств. Подсудимые полностью признали полностью свою вину.
В соответствии с ч. 3 ст. 30, пп. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ они признаны виновными. Подельникам назначено наказание от 6,5 до восьми лет исправительных колоний общего и строгого режимов.