Суд отправил в колонию волгоградку, грозившую отослать дочь к отцу на СВО

Суд приговорил волгоградку к лишению свободы за издевательства над малолетники детьми. О том, в каких условиях живет многодетная семья, стало известно в июне 2025 года. Внимание к ситуации привлек отец двоих из четверых детей Роман Кошелев, находившийся в зоне СВО.
Видео мужчине прислала старшая девочка. В кадр попало, как разъяренная мать выговаривает дочери: «Вали к своему папаше! Соберу твои манатки и отправлю!». Раздаются шлепки и плач ребенка. За происходящим наблюдает 9-месячная сестренка школьницы.
Отец сообщил в одном из пабликов, что мать не может обеспечит безопасность детей. И обращался к органам опеки с тем, чтобы их изъяли из семьи.
«Следствие и суд установили, что на иждивении осужденной находилось четверо малолетних детей, младшему из которых на момент совершения преступлений было 9 месяцев. На протяжении длительного времени женщина не исполняла родительские обязанности, не заботилась о физическом и психическом состоянии детей, пренебрегала их потребностями, вела аморальный образ жизни и злоупотребляла спиртными напитками», — сообщает представитель СУ СК по Волгоградской области Наталия Рудник.
Согласно заключениям судебно-медицинских экспертиз, у малолетних зафиксированы множественные телесные повреждения.
Суд наказал нерадивую мать, отправив ее на три года и семь месяцев в исправительную колонию общего режима. Детей изъяли из семьи еще на стадии следствия. Они остаются в социальных учреждениях.
Ранее суд вынес приговор виновнику ДТП со школьным автобусом под Волгоградом, в котором погиб 9-летний мальчик.