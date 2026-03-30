Суд отправил в колонию волгоградку, грозившую отослать дочь к отцу на СВО

Детей изъяли из семьи еще на стадии следствия. Они остаются в социальных учреждениях.

Суд приговорил волгоградку к лишению свободы за издевательства над малолетники детьми. О том, в каких условиях живет многодетная семья, стало известно в июне 2025 года. Внимание к ситуации привлек отец двоих из четверых детей Роман Кошелев, находившийся в зоне СВО.

Видео мужчине прислала старшая девочка. В кадр попало, как разъяренная мать выговаривает дочери: «Вали к своему папаше! Соберу твои манатки и отправлю!». Раздаются шлепки и плач ребенка. За происходящим наблюдает 9-месячная сестренка школьницы.

Отец сообщил в одном из пабликов, что мать не может обеспечит безопасность детей. И обращался к органам опеки с тем, чтобы их изъяли из семьи.

«Следствие и суд установили, что на иждивении осужденной находилось четверо малолетних детей, младшему из которых на момент совершения преступлений было 9 месяцев. На протяжении длительного времени женщина не исполняла родительские обязанности, не заботилась о физическом и психическом состоянии детей, пренебрегала их потребностями, вела аморальный образ жизни и злоупотребляла спиртными напитками», — сообщает представитель СУ СК по Волгоградской области Наталия Рудник.

Согласно заключениям судебно-медицинских экспертиз, у малолетних зафиксированы множественные телесные повреждения.

Суд наказал нерадивую мать, отправив ее на три года и семь месяцев в исправительную колонию общего режима. Детей изъяли из семьи еще на стадии следствия. Они остаются в социальных учреждениях.

Ранее суд вынес приговор виновнику ДТП со школьным автобусом под Волгоградом, в котором погиб 9-летний мальчик.

Узнать больше по теме
ОПЕК: что это такое, цели и роль организации
ОПЕК — международная организация стран-экспортеров нефти, влияющая на мировой рынок путем координации добычи и нефтяной политики. Решения ОПЕК регулярно отражаются на ценах нефти, а значит — на экономике многих государств. Собрали главное об этом важном объединении.
Читать дальше