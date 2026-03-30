Волгоградку лишили свободы за истязание детей

Суд в Волгограде признал горожанку виновной в истязании детей и неисполнении обязанностей по воспитанию, сообщает пресс-служба областного управления СК России.
На ее иждивении находилось четверо детей, младшему из которых было девять месяцев. Женщина не заботилась об их состоянии и злоупотребляла спиртными напитками. Мать систематически оставляла малышей без присмотра, пищи и надлежащего ухода, грубо нарушала режим дня, лишала их средств гигиены и медицинской помощи.
Волгоградка не раз била детей. У них зафиксированы множественные телесные повреждения.
Ее осудили на три года и семь месяцев лишения свободы в колонии общего режима.
Дети изъяты из семьи и переданы в социальные учреждения.