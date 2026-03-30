Бастрыкин заинтересовался ситуацией с лекарствами для детей-инвалидов в РТ

В Татарстане возбуждено уголовное дело о несвоевременном обеспечении необходимыми для жизни лекарствами детей-инвалидов. О ходе его расследования поручил доложить председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Поводом для такой реакции стали обращения родителей в интернет-приемную руководителя ведомства. Родители детей с сахарным диабетом сообщили, что они длительное время не получают необходимые медикаменты и медицинские изделия, вынуждены покупать их самостоятельно. Также заявители указали на проблемы с сенсорами мониторинга глюкозы — они часто выходят из строя и показывают неверные данные.
«Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ СК Валерию Липскому доложить о предварительных и окончательных результатах расследования», — сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
Исполнение данного поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.