Бастрыкин заинтересовался ситуацией с лекарствами для детей-инвалидов в РТ

Родители заявили, что они длительное время не получают жизненно важные препараты.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане возбуждено уголовное дело о несвоевременном обеспечении необходимыми для жизни лекарствами детей-инвалидов. О ходе его расследования поручил доложить председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Поводом для такой реакции стали обращения родителей в интернет-приемную руководителя ведомства. Родители детей с сахарным диабетом сообщили, что они длительное время не получают необходимые медикаменты и медицинские изделия, вынуждены покупать их самостоятельно. Также заявители указали на проблемы с сенсорами мониторинга глюкозы — они часто выходят из строя и показывают неверные данные.

«Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ СК Валерию Липскому доложить о предварительных и окончательных результатах расследования», — сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Исполнение данного поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

