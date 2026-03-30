Шесть человек пострадали при атаке украинских БПЛА на Мелитополь

ВСУ атаковали ударными беспилотниками Мелитополь в понедельник, сообщил ранее губернатор. Состояние пострадавших от атаки стабильное, им оказывается помощь,
«В результате атаки БПЛА противника на Мелитополь пострадали шесть мирных граждан… Пострадавшие находятся под наблюдением врачей, благо, их жизни ничего не угрожает», — написал Балицкий в канале на платформе Max.
Губернатор уточнил, что среди пострадавших четыре женщины и двое мужчин, которые находились вблизи эпицентра удара.
На месте работают оперативные службы.
