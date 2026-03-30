В подмосковном Подольске обнаружили тела супружеской пары

Следственный комитет возбудил уголовное дело после обнаружения тел молодой семейной пары в квартире в Подольске. Признаков насильственной смерти на телах не нашли, а рядом с родителями находился живой годовалый ребенок.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Подольске следователи выясняют обстоятельства загадочной гибели молодых супругов, чьи тела были найдены в собственной квартире. Об этом сообщает Главное следственное управление СК России по Московской области.

Сообщение об обнаружении тел мужчины и женщины в квартире на улице Давыдово поступило в правоохранительные органы 30 марта. При первичном осмотре специалисты не выявили на телах погибших внешних признаков насильственной смерти. В квартире также находился годовалый ребенок пары. В СК подчеркнули, что жизни и здоровью малыша ничего не угрожает.

По данным телеграм-канала Baza, погибшими оказались 25-летний Дмитрий и его 24-летняя супруга Алина. Родственники забили тревогу после того, как пара перестала выходить на связь. Канал отмечает, что семья характеризовалась положительно, а в самой квартире имелось все необходимое для проживания.

Следственным отделом по городу Подольску возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Специалисты проводят осмотр места происшествия и допрашивают свидетелей. Точные причины внезапной смерти супругов предстоит установить в ходе комплекса назначенных судебных экспертиз.

