В подмосковном Подольске обнаружили тела супружеской пары

Сообщение об обнаружении тел мужчины и женщины в квартире на улице Давыдово поступило в правоохранительные органы 30 марта. При первичном осмотре специалисты не выявили на телах погибших внешних признаков насильственной смерти. В квартире также находился годовалый ребенок пары. В СК подчеркнули, что жизни и здоровью малыша ничего не угрожает.