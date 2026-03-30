Полиция пресекла деятельность иностранной наркосети в Волгограде

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали в Волгограде семерых иностранцев из Латинской Америки, которые, по версии следствия, почти одновременно прибыли в Россию с целью сбыта запрещённых веществ.
В региональном главке МВД сообщили, что подозреваемые быстро наладили схему: женщины фасовали крупные партии наркотиков, которые приобретали у неизвестных кураторов, а четверо мужчин раскладывали готовые свёртки по городу, пряча их в подъездах жилых домов. Для жизни мигранты снимали несколько квартир, а ещё одну арендовали исключительно как склад для хранения криминального товара.
Полицейские задерживали группу поэтапно с 17 по 25 марта. При личном досмотре и обыске складской квартиры оперативники изъяли наркотические смеси общим весом свыше 445 граммов — в составе оказались N-метилэфедрон, эфедрон и мефедрон.
В отношении всех задержанных возбуждены уголовные дела о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Трое фигурантов уже заключены под стражу, остальные находятся в изоляторе временного содержания, ожидая решения суда.
Полиция продолжает устанавливать кураторов и возможных сообщников иностранцев.
