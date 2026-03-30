«Девочка не подавала признаков жизни». Мать спасла тонувшую дочь в Гродненском районе

В ОСВОД Беларуси рассказали, как мать спасла тонувшую маленькую дочь из водоема, что в Гродненском районе.
Трагедия произошла 28 марта в деревне Беличаны Сопоцкинского сельсовета. В тот день мать с ребенком 2024 года рождения приехали на дачу. Вечером мать вышла из дома и увидела, что ребенок лежит лицом вниз в искусственном водоеме размером 1,5×1,5 метра и глубиной до 0,5 метра. Девочка не подавала признаков жизни.
«Женщина немедленно извлекла дочь из воды и приступила к сердечно-легочной реанимации», — говорится в сообщении. К счастью, ребенок задышал. Мать на машине отвезла ее в больницу. Девочку госпитализировали в реанимационное отделение Гродненской областной детской клинической больницы. ОСВОД сообщал, что девочка жива и находится в состоянии средней тяжести.