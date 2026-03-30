Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава СКР заинтересовался инцидентом с побегом малышей из детсада на Эльмаше

Бастрыкин потребовал доклад по факту побега двух малышей из детсада в Екатеринбурге.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге на Эльмаше двое малышей сбежали из детского сада и одни гуляли по улице. Инцидент, получивший широкий резонанс в социальных медиа, привлек внимание председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Малышей передали полицейским. Стражи порядка доставили ребят обратно в детский сад.

— Со слов малолетних, они самовольно покинули территорию детского сада. В настоящее время дети находятся в безопасности, — уточнили в Следственном комитете России.

По данному факту сотрудники ведомства возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность».

Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального ведомства Богдану Францишко представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

СК