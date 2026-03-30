Глава СКР заинтересовался инцидентом с побегом малышей из детсада на Эльмаше

В Екатеринбурге на Эльмаше двое малышей сбежали из детского сада и одни гуляли по улице. Инцидент, получивший широкий резонанс в социальных медиа, привлек внимание председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Малышей передали полицейским. Стражи порядка доставили ребят обратно в детский сад.
— Со слов малолетних, они самовольно покинули территорию детского сада. В настоящее время дети находятся в безопасности, — уточнили в Следственном комитете России.
По данному факту сотрудники ведомства возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность».
Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального ведомства Богдану Францишко представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.