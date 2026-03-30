Велосипедистка пострадала в аварии с автомобилем в Чкаловске

Водитель легковушки скрылся с места происшествия.

Источник: Нижегородская правда

В Чкаловске велосипедистку доставили в больницу после ДТП с легковушкой. Об этом сообщает УГИБДД по Нижегородской области.

Сегодня, 30 марта, примерно в 8:15 на улице Инженерная в районе дома № 4 произошла авария. 74-летний водитель автомобиля «Рено» двигался от улицы Севастопольской в сторону улицы Нахимова, а перед ним по правому краю проезжей части ехала 62-летняя велосипедистка.

Однако в момент, когда автомобилист попытался обогнать женщину, она резко повернула налево. В результате чего произошло столкновение.

Пострадавшую велосипедистку доставили в ЦРБ Балахны. Водитель автомобиля скрылся с места ДТП, не дождавшись приезда сотрудников ГИБДД.

