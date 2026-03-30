Два человека утонули на водоемах Нижегородской области за неделю

За минувшую неделю в Нижегородской области вода унесла жизни двух человек. Об этом сообщили в региональном МЧС.
Первая трагедия произошла 28 марта в селе Новоликеево Кстовского района. Спасатели достали из реки Кудьма погибшего. На следующий день, 29 марта, в Павловском округе на Оке у поселка Большое Окское из воды извлекли тело женщины.
Всего за неделю в регионе произошло четыре происшествия на водных объектах. Шестерым людям, к счастью, удалось помочь. Так, двух провалившихся под лед спасли у поселка Васильсурск Воротынского округа.
В связи с этим спасатели в очередной раз призывают нижегородцев быть осторожнее у воды весной и не рисковать понапрасну. Чтобы не повторить чужих ошибок, стоит запомнить несколько простых правил. Безопасная толщина льда для одного человека — от 10 сантиметров, для двух и более — от 15 сантиметров. Проверять лед нужно пешней, а не ударом ноги. И ни в коем случае нельзя отпускать детей к водоему без присмотра.