В Италии задержали гражданина Молдовы за торговлю наркотиками: У него изъяли гашиш

Полицейские остановили машину молодого человека в коммуне Дозоло около трех часов утра. Водитель вел себя подозрительно и сильно нервничал, что стало поводом для досмотра, в ходе которого нашли первые 16 порций наркотика. Остальную часть партии, весы и 1740 евро полиция изъяла уже в квартире задержанного в городе Виадана.