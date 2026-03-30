В Италии задержали гражданина Молдовы за торговлю наркотиками: У него изъяли гашиш

В итальянской провинции Мантуя карабинеры задержали 20-летнего уроженца Молдовы по подозрению в торговле наркотиками. При проверке автомобиля и последующем обыске в его доме обнаружили 147 доз гашиша и крупную сумму наличных.
Полицейские остановили машину молодого человека в коммуне Дозоло около трех часов утра. Водитель вел себя подозрительно и сильно нервничал, что стало поводом для досмотра, в ходе которого нашли первые 16 порций наркотика. Остальную часть партии, весы и 1740 евро полиция изъяла уже в квартире задержанного в городе Виадана.
Общий вес изъятого гашиша составил 264 грамма. Подозреваемого поместили в тюрьму города Мантуя, где он будет ожидать суда по обвинению в хранении наркотиков с целью сбыта.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
