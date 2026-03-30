Труп нашли в нескольких метрах от детской площадки в Новой Москве

А ранее сообщалось, что новорождённую девочку нашли в кузове эвакуатора в Тюмени. Ребёнок был замотан в полотенце и находился в полиэтиленовом пакете. Его обнаружил водитель грузового манипулятора. Сейчас малышу оказывается медицинская помощь. По факту случившегося СК завёл уголовное дело.