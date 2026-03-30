ВСУ атаковали шесть муниципалитетов в Белгородской области, ранен подросток

Ребенок находится в тяжелом состоянии: у него минно-взрывная травма, осколочные ранения грудной клетки, плеч и головы. Мальчика прооперировали и оставили в реанимации Борисовской ЦРБ. Все трое пострадавших — ребенок и двое мужчин — находились в легковом автомобиле в селе Грузское Борисовского округа, когда по машине ударил дрон. У взрослых диагностировали минно-взрывные травмы и баротравмы, автомобиль поврежден.