ВСУ атаковали шесть муниципалитетов в Белгородской области, ранен подросток

Три мирных жителя, включая 15-летнего мальчика, пострадали в результате ударов беспилотников по Белгородской области.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы Украины нанесли удары беспилотными летательными аппаратами по шести муниципалитетам Белгородской области. В результате атаки пострадали три мирных жителя региона, среди них 15-летний подросток. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в мессенджере MАХ.

Ребенок находится в тяжелом состоянии: у него минно-взрывная травма, осколочные ранения грудной клетки, плеч и головы. Мальчика прооперировали и оставили в реанимации Борисовской ЦРБ. Все трое пострадавших — ребенок и двое мужчин — находились в легковом автомобиле в селе Грузское Борисовского округа, когда по машине ударил дрон. У взрослых диагностировали минно-взрывные травмы и баротравмы, автомобиль поврежден.

Это не первый обстрел региона со стороны киевского режима за последнее время. Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины с использованием беспилотников и других видов вооружений. Российские средства противовоздушной обороны продолжают нести дежурство в приграничных районах.