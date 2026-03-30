Брошенный в мусоропровод окурок стал причиной массовой эвакуации в Кстове

Из жилого дома спасатели вывели 38 человек, среди которых было восемь детей.

Источник: Комсомольская правда

В Кстовском районе Нижегородской области неосторожность при курении едва не обернулась трагедией в многоквартирном доме. Обычный окурок, брошенный в мусоропровод, стал причиной сильного задымления и массовой эвакуации жителей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Несмотря на то, что площадь самого возгорания была небольшой — всего три квадратных метра — едкий дым распространился по подъезду. Прибывшим на место спасателям пришлось экстренно выводить людей на свежий воздух. Всего из опасной зоны вывели 38 человек, в том числе восемь детей.

Спасатели в очередной раз напоминают нижегородцам о правилах безопасности: нельзя выбрасывать горящие окурки в мусоропроводы, с балконов или рядом с легковоспламеняющимися предметами. Маленькая оплошность может оставить без крова десятки семей.