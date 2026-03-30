Стали известны подробности о мертвых супругах, найденных в Подольске

Супружеская пара, чьи тела были найдены в Подмосковье, имела положительную характеристику. Об этом в понедельник, 30 марта, в правоохранительных органах.
— По предварительным данным, семья положительно характеризовалась. Причина смерти будет установлена в ходе расследования, — приводит слова источника РИА Новости.
В связи с обнаружением тел возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», жизни и здоровью младенца ничего не угрожает.
О произошедшем стало известно вечером того же дня. Тела супругов обнаружили в квартире дома на улице Давыдова в Подольске. В помещении также находилась их малолетняя дочь, ее передали в семейный центр.