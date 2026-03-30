«Улов» ПВО за шесть часов: Над регионами России сбили 98 дронов ВСУ

В ведомстве уточнили, что наибольшее количество перехватов зафиксировано над Брянской (41), Курской (23), Белгородской (20) и Смоленской (14) областями.
А за прошедшую ночь средствами ПВО перехватили и уничтожили 102 беспилотных летательных аппарата над российскими регионами. Сбитые цели зафиксированы в Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской, Ульяновской и Самарской областях. Кроме того, дроны ликвидированы над Краснодарским краем, Республикой Крым, а также в акватории Азовского моря.
