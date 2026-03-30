Три многоквартирных дома в Краснодаре повреждены в результате атаки БПЛА

В Краснодаре в результате атаки беспилотников были повреждены три многоквартирных дома. Об этом сообщает «КП-Краснодар».
Как заявил глава города Евгений Наумов, ранее специалисты завершили осмотр жилых домов, которые пострадали после происшествия с БПЛА в ночь на 30 марта. В результате инцидента повреждения были зафиксированы в 13 жилых квартирах. Также пострадало одно помещение коммерческого назначения.
Сотрудники спасательных служб уже демонтировали аварийные конструкции, также были убраны осколки стекол, разбитых при инциденте. Отмечается, что всем жильцам поврежденных квартиры будет оказано содействие при проведении восстановительных работ.
Ранее KP.RU сообщал, что три человека, включая двоих детей, пострадали в результате падения беспилотника на многоквартирный дом. Им была оказана необходимая медицинская помощь.