В Бразилии пассажирский Airbus загорелся во время взлёта — жуткое видео из салона

Ранее сообщалось, что пассажир рейса авиакомпании IndiGo, следовавшего из Бангалора в Варанаси, попытался открыть аварийную дверь в воздухе — он объяснил свои действия тем, что увидел в салоне привидение. Лайнер Airbus A321 находился на высоте около 150 метров, готовясь к посадке, когда мужчина дважды потянул за ручку аварийного выхода. Экипажу удалось предотвратить открытие двери, однако пилот принял решение прервать заход на посадку и уйти на второй круг.