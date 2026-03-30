В Бразилии пассажирский Airbus загорелся во время взлёта — жуткое видео из салона

В аэропорту бразильского Сан-Паулу у пассажирского самолёта загорелся двигатель прямо во время взлёта. Лайнер Airbus A330−323 авиакомпании Delta Air Lines выполнял рейс в Атланту, но сразу после отрыва от земли пилоты запросили экстренное возвращение.

Источник: Life.ru

В бразильском Сан-Паулу при взлете Airbus загорелся двигатель. Видео © Х / Rula El Halabi.

По данным CNN Brasil, возгоранию предшествовал сильный взрыв, после которого из двигателя посыпались искры и вырвалось пламя. На борту находились 272 пассажира и 14 членов экипажа — многие начали паниковать и кричать от страха.

Экипажу удалось посадить авиалайнер на одном работающем двигателе. После приземления пассажиров срочно эвакуировали, а на место прибыли пожарные и спасатели. Информации о пострадавших нет. Авиакомпания и администрация аэропорта уже связались с Национальным агентством гражданской авиации Бразилии.

Ранее сообщалось, что пассажир рейса авиакомпании IndiGo, следовавшего из Бангалора в Варанаси, попытался открыть аварийную дверь в воздухе — он объяснил свои действия тем, что увидел в салоне привидение. Лайнер Airbus A321 находился на высоте около 150 метров, готовясь к посадке, когда мужчина дважды потянул за ручку аварийного выхода. Экипажу удалось предотвратить открытие двери, однако пилот принял решение прервать заход на посадку и уйти на второй круг.

