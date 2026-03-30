3,5 года срока получил волгоградец, покалечивший в ДТП и бросивший ребенка

Сбив юного велосипедиста, мужчина сбежал с места происшествия, не вызвав подмогу.

Суд вынес приговор еланцу, который сбил 10-летнего велосипедистом летом прошлого года и скрылся с места происшествия, сообщает прокуратура Волгоградской области.

Следователи установили полную картину и собрали доказательства того, что произошло 24 августа 2025 в селе Морец Еланского района. 35-летний водитель отечественного внедорожника «Нива» вечером у дома № 18 на улице Московской сбил маленького велосипедиста, который ехал вдоль обочины. Ребенок получил тяжелые травмы, но автомобилист уехал с места происшествия, не оказав ему никакой помощи.

В суде автолюбитель признал свою вину лишь частично. По решению суда ему придется провести в колонии-поселении 3Ю5 года. Кроме того, суд лишил его прав на вождение транспорта на два года.

Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал, что суд в Сочи оставил в силе наказание для Александра Пака, осужденного на 11 лет за гибель женщины под колесами его авто.