В Дагестане двое полицейских получили ранения после конфликта со стрельбой

Полицейские получили огнестрельные ранения при попытке пресечь массовую потасовку.

Источник: Комсомольская правда

В Дагестане двое сотрудников правоохранительных органов получили огнестрельные ранения, когда пытались пресечь массовую потасовку. Об этом сообщили в республиканском МВД.

Инцидент произошел, когда полицейские прибыли на место потасовки между местными жителями. В ходе выяснения обстоятельств и попытки урегулировать ситуацию возникла перестрелка, в результате которой оба стража порядка были ранены. Их оперативно госпитализировали, медики оказывают всю необходимую помощь. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

По данным ведомства, инцидент произошел около 20:30 в селе Нижний Дженгутай Буйнакского района. Урегулировать ссору жителей населенного пункта мужественно бросились сотрудники ОМВД России по Буйнакскому району. Правоохранителям удалось задержать подозреваемого — им оказался 31-летний местный житель села Нижний Дженгутай.

Ранее KP.RU писал, что в Дагестане обнаружили труп младенца, в его убийстве подозревается мать.