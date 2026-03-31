Массовая авария в Минске: столкнулись сразу 8 автомобилей

МИНСК, 30 мар — Sputnik. ДТП с участием 8 автомобилей произошло на проспекте Независимости в Минске, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Авария произошла днем в понедельник днем на проспекте Независимости вблизи здания № 117/1. Согласно предварительной информации, ее причиной стало несоблюдение водителями безопасной дистанции.
Пострадавшими в крупном ДТП в столице, к счастью, оказались только автомобили.
«В результате ДТП никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения», — рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
На месте происшествия работали сотрудники отдела Госавтоинспекции Первомайского РУВД Минска.
В Госавтоинспекции напомнили, что водитель обязан соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения в случае его экстренного торможения или остановки.