Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Массовая авария в Минске: столкнулись сразу 8 автомобилей

Массовое ДТП произошло на центральном проспекте в белорусской столице в результате несоблюдения безопасной дистанции.

Источник: Telegram / УГАИ ГУВД Мингорисполкома

МИНСК, 30 мар — Sputnik. ДТП с участием 8 автомобилей произошло на проспекте Независимости в Минске, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла днем в понедельник днем на проспекте Независимости вблизи здания № 117/1. Согласно предварительной информации, ее причиной стало несоблюдение водителями безопасной дистанции.

Пострадавшими в крупном ДТП в столице, к счастью, оказались только автомобили.

«В результате ДТП никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения», — рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

На месте происшествия работали сотрудники отдела Госавтоинспекции Первомайского РУВД Минска.

В Госавтоинспекции напомнили, что водитель обязан соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения в случае его экстренного торможения или остановки.