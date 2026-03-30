Двое полицейских получили ранения при стрельбе в Дагестане

Сотрудники полиции проезжали мимо и остановились, чтобы разобраться в происходящем и остановить потасовку между группой людей. В этот момент один из участников открыл стрельбу. В результате двое полицейских получили ранения. Они были госпитализированы, информация об их состоянии уточняется.