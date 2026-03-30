Тело 40-летнего иностранца нашли на детской площадке в Троицке

Тело 40-летнего гражданина Северной Кореи было найдено на детской площадке в Троицке около 13:30 в понедельник, 30 марта. Об этом сообщает «МК».

Свидетели утверждают, что соотечественники привезли тело на автобусе и оставили его у площадки. По неофициальным данным, погибший работал на строительстве, где получил травмы, несовместимые с жизнью, после чего его перевезли в город и оставили.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, говорится в публикации.

Вечером того же дня тела супругов обнаружили в квартире дома на улице Давыдова в Подольске. В помещении также находилась их малолетняя дочь, ее передали в семейный центр.