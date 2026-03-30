Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

SHOT: Дроны ВСУ ударили по Смоленску

Около трех-четырех громких взрывов прогремело над северной и центральной частями Смоленска. По предварительным данным, системы противовоздушной обороны сбивают над городом украинские беспилотники. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

— Жители утверждают, что видели искры и вспышки от взрывов в небе. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет, — говорится в публикации.

Министерство обороны России на момент публикации материала не комментировало эту информацию.

Ночью 30 марта в результате атаки украинского дрона на многоэтажный дом в Прикубанском округе Краснодара пострадали трое местных жителей, двое из них — дети. Всем пострадавшим оказали первую медицинскую помощь на месте происшествия.