SHOT: Дроны ВСУ ударили по Смоленску

Около трех-четырех громких взрывов прогремело над северной и центральной частями Смоленска. По предварительным данным, системы противовоздушной обороны сбивают над городом украинские беспилотники. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.
— Жители утверждают, что видели искры и вспышки от взрывов в небе. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет, — говорится в публикации.
Министерство обороны России на момент публикации материала не комментировало эту информацию.
Ночью 30 марта в результате атаки украинского дрона на многоэтажный дом в Прикубанском округе Краснодара пострадали трое местных жителей, двое из них — дети. Всем пострадавшим оказали первую медицинскую помощь на месте происшествия.