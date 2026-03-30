75-летний мужчина погиб на пожаре в Ростовской области. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Ростовской области. Трагедия произошла в Матвеево-Курганском районе: при пожаре погиб пенсионер. В селе Алексеевка на улице Ворошилова сгорел частный жилой дом. В ходе ликвидации возгорания спасатели обнаружили тело 75-летнего хозяина домовладения. Для борьбы с огнём, охватившим площадь около 50 квадратных метров, были привлечены восемь сотрудников МЧС и две единицы спецтехники. По предварительной версии дознавателей, причиной трагедии мог стать аварийный режим работы телевизора. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.