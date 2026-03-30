Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

75-летний мужчина погиб на пожаре в Ростовской области

75-летний мужчина погиб на пожаре в Ростовской области. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Ростовской области. Трагедия произошла в Матвеево-Курганском районе: при пожаре погиб пенсионер. В селе Алексеевка на улице Ворошилова сгорел частный жилой дом. В ходе ликвидации возгорания спасатели обнаружили тело 75-летнего хозяина домовладения. Для борьбы с огнём, охватившим площадь около 50 квадратных метров, были привлечены восемь сотрудников МЧС и две единицы спецтехники. По предварительной версии дознавателей, причиной трагедии мог стать аварийный режим работы телевизора. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.