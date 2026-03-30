В восьми муниципалитетах Дагестана ввели режим ЧС из-за наводнения

Наиболее сложная ситуация наблюдается в Махачкале, Буйнакске и Хасавюртовском районе, сообщили власти.

Источник: Аргументы и факты

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за наводнения объявлен в восьми муниципалитетах Дагестана, сообщили в Telegram-канале администрации главы региона Сергея Меликова.

«Режим ЧС из-за непогоды введен в следующих муниципальных образованиях: Махачкала, Буйнакск, Дагестанские Огни, Каспийск, Хасавюрт, Дербентский район, Карабудахкентский район, Хасавюртовский район», — говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующий указ Меликов подписал 30 марта.

По данным властей, самая сложная ситуация наблюдается в Махачкале, Буйнакске и Хасавюртовском районе.

Ранее Меликов сообщил, что жителей дагестанских сел Адильотар, Кадыротар, Тутлар и Новый Цилитль в Хасавюртовском районе эвакуировали в связи с наводнением, вызванным сильными дождями.

Напомним, 28 марта, в Дагестане начались обильные дожди, вызвавшие произошли подтопления населенных пунктов. Непогода прогнозировалась до 30 марта, в республике был объявлен режим повышенной готовности.