В восьми муниципалитетах Дагестана ввели режим ЧС из-за наводнения

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за наводнения объявлен в восьми муниципалитетах Дагестана, сообщили в Telegram-канале администрации главы региона Сергея Меликова.
«Режим ЧС из-за непогоды введен в следующих муниципальных образованиях: Махачкала, Буйнакск, Дагестанские Огни, Каспийск, Хасавюрт, Дербентский район, Карабудахкентский район, Хасавюртовский район», — говорится в сообщении.
Отмечается, что соответствующий указ Меликов подписал 30 марта.
По данным властей, самая сложная ситуация наблюдается в Махачкале, Буйнакске и Хасавюртовском районе.
Ранее Меликов сообщил, что жителей дагестанских сел Адильотар, Кадыротар, Тутлар и Новый Цилитль в Хасавюртовском районе эвакуировали в связи с наводнением, вызванным сильными дождями.
Напомним, 28 марта, в Дагестане начались обильные дожди, вызвавшие произошли подтопления населенных пунктов. Непогода прогнозировалась до 30 марта, в республике был объявлен режим повышенной готовности.