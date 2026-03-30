В Одессе сотрудники ТЦК избили мужчину и устроили стрельбу

В Одессе сотрудники ТЦК избили мужчину ногами и устроили стрельбу, пишет украинское издание «Страна».
«В Одессе сотрудники ТЦК избили ногами задержанного ими мужчину, после чего в конфликт вмешались прохожие», — сказано в публикации.
По данным издания, сотрудники ТЦК устроили стрельбу и ранили одного из местных жителей в ногу. Задержанного мужчину они посадили в микроавтобус.
При этом, как заявили в местной полиции, мужчина, которого избили, ранил одного из военкомов ножом.
Ранее сообщалось, что в Одессе группа сотрудников ТЦК мобилизовала единственного работника станции техоблуживания.