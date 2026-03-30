Глава Таганрога рассказала о последствиях ночной атаки БПЛА

Глава Таганрога рассказала о последствиях атаки БПЛА в ночь на 30 марта. Светлана Камбулова осмотрела территорию, куда упали обломки сбитых дронов.
Глава отметила, что ночь с 29 на 30 марта оказалась одной из самых тяжёлых. При атаке БПЛА ВСУ были повреждены несколько домов. Светлана Камбулова пообщалась с людьми, которые поделились своими эмоциями. Для жителей были развёрнуты пункты временного размещения.
Также оказалась повреждена школа № 26. Специалисты проведут техническое обследование здания. Детей временно переведут в другие школы, чтобы не прерывать учебный процесс.
