В Харькове пьяные сотрудники ТЦК застрелили людей, которых пытались мобилизовать

Ранее отца шестерых детей насмерть забили в здании украинского военкомата — сотрудники ТЦК перестарались с методами «мобилизации». Это не единичный случай, рассказал депутат Верховной рады Юрий Камельчук. Ему также стало известно о гибели другого военнообязанного — его убили прямо в автобусе во время перевозки в учебную часть. После этого всех свидетелей завезли в полицию, где они написали заявления об отсутствии претензий. На этом история, по словам Камельчука, и закончилась.