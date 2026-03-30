В части Таганрога ввели локальный режим ЧС после атаки БПЛА ВСУ

После ночной массированной воздушной атаки БПЛА в Таганроге ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.
Режим ЧС начал действовать с 22:00 воскресенья, 29 марта, на территориях, пострадавших в результате удара воздушного налёта — в границах повреждённых жилых домов, учреждений и предприятий. В настоящее время продолжается ликвидация последствий атаки. К работе уже приступила комиссия, которая займётся оценкой нанесённого ущерба.
Временно было ограничено движение транспорта. На месте работали сапёры. Ранее Светлана Камбулова сообщала о масштабах разрушений: в результате массированного налёта дронов в Таганроге повреждены МКД и частные дома, а также десять автомобилей. Восемь человек пострадали, одна женщина госпитализирована, а вечером 29 марта стало известно о гибели одного жителя города.