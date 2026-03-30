Погибшие в Подольске супруги могли заниматься свинг-практиками

Тела супругов обнаружили в квартире дома на улице Давыдова в Подольске. Пара долго не выходила на связь с родственниками, которые забили тревогу. Жилье пришлось вскрыть, внутри него обнаружили умерших и их годовалую дочь. В настоящий момент девочку передали в семейный центр, ее здоровью ничего не угрожает.