Погибшие в Подольске супруги могли заниматься свинг-практиками

Стали известны подробности жизни супругов, чьи тела нашли в квартире в Подольске. По информации источника РЕН ТВ, 25-летний мужчина и 24-летняя женщина могли увлекаться свинг-практиками. Пара искала в Сети партнершу «для приятного времяпрепровождения», обозначая, чтобы она была «неЗОЖ».
Тела супругов обнаружили в квартире дома на улице Давыдова в Подольске. Пара долго не выходила на связь с родственниками, которые забили тревогу. Жилье пришлось вскрыть, внутри него обнаружили умерших и их годовалую дочь. В настоящий момент девочку передали в семейный центр, ее здоровью ничего не угрожает.
Как сообщили источники KP.RU, супруги могли отравиться продуктами, либо запрещенными веществами. Однако точная причина смерти будет известна после проведения соответствующей экспертизы. Признаков насильственной смерти на телах мужа и жены обнаружено не было. По факту о причинении смерти по неосторожности двум лицам было возбуждено уголовное дело. Обстоятельства инцидента выясняются.