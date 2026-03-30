В СИЗО Таганрога хотели пронести запрещенные вещества и телефоны

Сотрудники ГУФСИН России по Ростовской области предотвратили попытку передачи запрещённых предметов в следственный изолятор Таганрога. Об этом ведомство сообщило в социальных сетях.
Инцидент произошёл при досмотре посылки, адресованной одному из обвиняемых. Сотрудники учреждения выявили попытку пронести средства сотовой связи и вещество неизвестного происхождения — предположительно, наркотик.
В ходе тщательного досмотра инспекторы обнаружили спрятанный чёрный пакет. В нём находились четыре мобильных телефона, а также сопутствующие аксессуары: кабели, зарядные блоки, наушники и сим‑карты. Помимо электроники, в посылке были два тюбика из‑под аскорбиновой кислоты — в них правоохранители нашли 97 подозрительных капсул.
Все материалы по этому случаю уже переданы в отдел полиции для принятия процессуального решения. Отправителю посылки грозит крупный административный штраф, а если факт незаконного оборота наркотиков подтвердится, ему может грозить уголовная ответственность.