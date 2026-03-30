В Техасе подросток открыл стрельбу в школе

В американском штате Техас подросток устроил стрельбу в школе, пишет New York Post.
«Утром в понедельник 15-летний ученик погиб после стрельбы в учительницу в школе недалеко от Сан-Антонио», — сказано в публикации.
Пострадавшую доставили в больницу, а учеников сопроводили в расположенное рядом здание школы. По данным издания, их родители должны были предъявить удостоверение личности с фотографией, чтобы забрать детей.
Ранее сообщалось, что в Аргентине погиб ребенок и еще восемь пострадали в результате стрельбы в школе.