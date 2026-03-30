В Ленобласти объявили беспилотную опасность

Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Беспилотная опасность объявлена на территории Ленинградской области. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко в своем канале в Max.

«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области по всей территории», — говорится в сообщении.

Ранее воздушная опасность была объявлена в трех районах Ленобласти — Лужском, Киришском и Тосненском.

