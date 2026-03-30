В Запорожской области жертвам телефонных мошенников вернули более 1 млн рублей

Сотрудники уголовного розыска задержали в Мелитополе мужчину, подозреваемого в мошенничестве.

МЕЛИТОПОЛЬ, 30 марта. /ТАСС/. Полицейские в Запорожской области задержали курьера телефонных мошенников и вернули их жертвам свыше 1 млн рублей. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

Сотрудники уголовного розыска задержали в Мелитополе ранее не судимого мужчину, подозреваемого в мошенничестве. Его жертвами стали местные пенсионерки.

«Установлено, что подозреваемый через популярный мессенджер вступил в сговор с дистанционными мошенниками и выполнял роль курьера. По указанию сообщников он лично встречался с потерпевшими и забирал у них денежные средства. Общий ущерб, причиненный гражданам, превысил один миллион рублей», — говорится в сообщении в Telegram-канале управления.

Отмечается, что благодаря оперативным действиям сотрудников отдела уголовного розыска УМВД России «Мелитопольское» «похищенные денежные средства изъяты и возвращены законным владельцам».

Задержанный во всем признался. В ГУ МВД по региону сообщили, что возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество), которая предусматривает лишение свободы до шести лет.