В Новгородской области уничтожили два беспилотника

Жителей региона призвали не приближаться к обломкам БПЛА.

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 30 марта. /ТАСС/. В Новгородской области силы ПВО сбили два беспилотника. Об этом сообщил глава региона Александр Дронов.

«Силами и средствами ПВО над Новгородской областью уничтожены 2 БПЛА. Профессиональная работа истребительной авиации и подразделений ПВО позволила в очередной раз отбить вражескую атаку», — написал Дронов в своем Telegram-канале.

Он напомнил жителям региона, что при обнаружении обломков БПЛА нельзя к ним приближаться и трогать их.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше