В Новгородской области уничтожили два беспилотника

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 30 марта. /ТАСС/. В Новгородской области силы ПВО сбили два беспилотника. Об этом сообщил глава региона Александр Дронов.
«Силами и средствами ПВО над Новгородской областью уничтожены 2 БПЛА. Профессиональная работа истребительной авиации и подразделений ПВО позволила в очередной раз отбить вражескую атаку», — написал Дронов в своем Telegram-канале.
Он напомнил жителям региона, что при обнаружении обломков БПЛА нельзя к ним приближаться и трогать их.
